Военнослужащие миротворческой роты подводят итоги командировки в Казахстан

Характер современных глобальных угроз требует от государств совместных усилий по укреплению мира и международной безопасности. Деятельность миротворческих миссий является уникальным и динамичным инструментом по проведению операций в самых опасных точках мира. При этом решаются самые сложные задачи, цель которых - урегулирование конфликтов и достижение примирения между враждующими сторонами. Беларусь как полноправный член международного сообщества не стоит в стороне от геополитических процессов. В 2004-м году наша страна впервые заявила о намерении создать собственный миротворческий воинский контингент, а уже в 2005-м была сформирована миротворческая рота. Недавно это подразделение вернулось из Казахстана, с честью выполнив миротворческую миссию. Это первый подобный опыт в истории Вооруженных Сил независимой Беларуси. Как сами военнослужащие оценивают итоги миссии? Об этом наши корреспонденты расспросили непосредственных участников командировки в Казахстан, а заодно увидели, чем наполнены рядовые будни особого подразделения.

Рассказывает Ольга Масловская.

Миротворческая рота: урегулирование конфликтов и достижение примирения

Тренировки в зале и на полосе препятствий, интенсивная боевая подготовка, прыжки с парашютом, миротворческие курсы за рубежом и международные учения с братьями по оружию. Они хотят мира, поэтому готовятся к войне. Миротворческая рота - самое молодое подразделение Вооруженных Сил Беларуси.

Мы предназначены для того, чтобы в какую страну нас пригласят, там наступил со временем мир. Мы всегда находимся между противоборствующих сторон. Игорь Гиль, командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси

Подразделение комплектуется исключительно военнослужащими по контракту. Каждый из них письменно заявил о своей готовности участвовать в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Миротворческая рота входит в состав прославленной 103-й витебской воздушно-десантной бригады

Рота входит в состав 103-й витебской воздушно-десантной бригады, поэтому за основу взяты традиции крылатой пехоты и история прославленного соединения. Именно витебские десантники первыми в декабре 79-го входили в Афганистан, а спустя девять лет замыкали колонну при выводе советских войск.

Первый опыт участия в военной миротворческой миссии

Январь 2022-го - еще одна знаковая дата. Операция в Казахстане стала первым опытом участия Вооруженных Сил суверенной Беларуси в миротворческой миссии.

Когда уезжали, мы понимали, что в нашей стране все спокойно, но в другой стране нужна была наша помощь, и нужно учиться на чужих ошибках, нужно беречь то, что у нас есть, и идти в будущее. Военнослужащий миротворческой роты

Находясь в Казахстане, посещали мысли, насколько зыбок мир и насколько не хочется видеть такую ситуацию у нас в стране. Павел Фабишевский, военнослужащий миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси

Павел Фабишевский в миротворческой роте шесть лет. Говорит: когда получили приказ отправиться в другую страну для выполнения задач по установлению мирного порядка, страха не было.

Ведь профессионализма белорусским миротворцам не занимать:помимо участия в командно-штабных учениях сил ОДКБ, военнослужащие являются постоянными участниками престижных соревнований. В 2018-м Павел вместе с сослуживцами привез золото с состязаний пеших патрулей в Уэльсе.

На всех выездах белорусских миротворцев сопровождает талисман - плюшевый кот Федор в амуниции десантника. Игрушку купили сами бойцы много лет назад на платформе одного из вокзалов. За это время полосатый объездил полмира. Был и в Казахстане.













Командировка белорусских миротворцев длилась девять дней. Выполняли задачу по охране и обороне военного аэродрома. О впечатлениях из первых уст узнают ученики 28-й витебской школы. У школы Мира и витебских десантников много совместных проектов - важных и нужных.