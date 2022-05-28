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Военнослужащие приняли торжественную присягу в Брестской крепости

Более 120 военнослужащих внутренних войск приняли торжественную присягу. Церемония состоялась на территории Брестской крепости. В присяге также приняли участие командование внутренних войск и воинских частей, а также руководство областного УВД и ветераны. Поздравить солдат пришли их родные, близкие и друзья. После завершения новобранцы прошли маршем, а затем отправились в свое первое за время службы увольнение.

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