Военнослужащие признаются: окунание - это не только акт очищения духа, но и проверка тела

Накануне, в крещенский сочельник, окунуться в воду смогли тысячи белорусов. В Минске и окрестностях в этом году организованы семь точек. Всего по стране оборудованы сотни купелей. А сегодня к древней традиции присоединились и военнослужащие внутренних войск. Военные подготовились особым способом. Чтобы привести физическую форму в готовность перед купелью, бойцы и офицеры провели своеобразную разминку.



Уже не первый год в этот праздник бойцы приезжают к купели в вблизи поселка Городище, чтобы приобщиться к православному обычаю. Как признаются сами военнослужащие, окунание - это не только акт очищения духа, но и проверка тела.