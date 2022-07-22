Военнослужащий погиб во время мероприятий боевой подготовки

Солдат-срочник погиб во время мероприятий боевой подготовки, сообщает БелТА. Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовкивоеннослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил огнестрельное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Комиссия Минобороны совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.



Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана необходимая помощь.