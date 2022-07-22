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Военнослужащий погиб во время мероприятий боевой подготовки
Военнослужащий погиб во время мероприятий боевой подготовкиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e67154ce-3e2f-40a8-9ca7-cdfe3db0c8c8/conversions/7ef78c72-cf40-4128-b299-40da68da0b8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e67154ce-3e2f-40a8-9ca7-cdfe3db0c8c8/conversions/7ef78c72-cf40-4128-b299-40da68da0b8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e67154ce-3e2f-40a8-9ca7-cdfe3db0c8c8/conversions/7ef78c72-cf40-4128-b299-40da68da0b8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e67154ce-3e2f-40a8-9ca7-cdfe3db0c8c8/conversions/7ef78c72-cf40-4128-b299-40da68da0b8b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Солдат-срочник погиб во время мероприятий боевой подготовки, сообщает БелТА. Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовкивоеннослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил огнестрельное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Комиссия Минобороны совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана необходимая помощь.