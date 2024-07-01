Военную экспозицию "Освобождение Беларуси" представят на ВДНХ в Москве

Много людей посещают наш павильон. И мы бы хотели, чтобы те люди, которые когда-то не доехали до нас, могли посетить и приехать в нашу столицу, зайти в наш музей и еще подробнее ознакомиться с историей нашей страны и, естественно, низко поклониться всем народам. Когда был Советский Союз, плечом к плечу стояли все. И низкий поклон этим людям, этим республикам, которые помогали Беларуси в эвакуации и в послевоенном становлении.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны