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Военную экспозицию "Освобождение Беларуси" представят на ВДНХ в Москве
К значимой дате - 80-летию освобождения Беларуси - белорусский павильон на ВДНХ приглашает москвичей и гостей российской столицы на выставку "Освобождение Беларуси".
Идею военной экспозиции изучила корреспондент АТН Дарья Белоусова-Петровская.
Экспозиция "Освобождение Беларуси" - это совместный проект Министерства культуры и Музея Великой Отечественной войны. Концепция выставки выстроена так, что каждый посетитель словно проходит через все 6 белорусских областей - от Бреста до Минска, узнает, какие колоссальные потери понесла Беларусь во время ВОВ и как каждая область была освобождена Красной армией.
У каждой области - своя героическая история. Так, на территории Брестчины началась Великая Отечественная война, и здесь же закончились бои по освобождению Беларуси. Витебская область славилась своим мощным партизанским движением. На выставке можно увидеть уникальные экспонаты. Это "Присяга красного партизана" - написанный от руки документ, по которому клялись храбро и мужественно защищать Родину, не щадя своей крови и жизни. Здесь же самодельная медаль "За храбрость" - делали вручную, не дожидаясь распоряжений сверху, и для партизан это была особая награда. Минск известен героическим антифашистским сопротивлением. В экспозиции находится сумочка разведчицы Елены Мазаник, в которой она пронесла мину (на выставке можно увидеть ее макет), с помощью которой был уничтожен генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе. Именно он был ответственен за гибель более 50 тысяч евреев.
Много людей посещают наш павильон. И мы бы хотели, чтобы те люди, которые когда-то не доехали до нас, могли посетить и приехать в нашу столицу, зайти в наш музей и еще подробнее ознакомиться с историей нашей страны и, естественно, низко поклониться всем народам. Когда был Советский Союз, плечом к плечу стояли все. И низкий поклон этим людям, этим республикам, которые помогали Беларуси в эвакуации и в послевоенном становлении.
Освобождение Беларуси началось в июне 1944 года. Операция носила кодовое название "Багратион". Подготовка велась долго и тщательно, в обстановке строгой секретности. Главная цель - прорвать оборону врага, окружить и уничтожить его крупные группировки войск. За 2 месяца Беларусь была полностью освобождена.
Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой войны. Противник понес колоссальные потери. Было уничтожено более 380 тысяч немецких солдат, офицеров и генералов, около 160 тысяч попали в плен. Поэтому многие историки считают, что именно освобождение Беларуси стало крахом вермахта и окончательным поражением нацистов.
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