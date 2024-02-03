Военную кафедру открыли в Полоцком госуниверситете, по каким специальностям будет проходить обучение
Формирование патриотизма и верности присяге. В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой торжественно открыли военную кафедру. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, местных органов власти, ректората вуза. Обучение там будет проходить по специальностям "Артиллерийская разведка", "Наземные средства радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперная служба, автомобильные подразделения. Сейчас идет прием заявлений от студентов, которые с 1 марта приступят к обучению.
Отрадно отметить, что конкурс на военную кафедру составляет 2,5 человека на место при наборе 100 человек. И прием заявлений еще идет. Это говорит о том, что военное образование пользуется популярностью у молодых людей.
Для университета это не только событие как таковое, это действительно целенаправленная работа для того, чтобы наши студенты, наши будущие абитуриенты имели возможность самореализации и получения в течение обучения не только гражданской специальности, но и военной. По сути, они становятся более конкурентоспособными.
Студенты также пройдут серьезную строевую, огневую, топографическую и военно-медицинскую подготовки. А также познакомятся с методами химической и биологической защиты.