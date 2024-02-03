Военную кафедру открыли в Полоцком госуниверситете, по каким специальностям будет проходить обучение

Формирование патриотизма и верности присяге. В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой торжественно открыли военную кафедру. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, местных органов власти, ректората вуза. Обучение там будет проходить по специальностям "Артиллерийская разведка", "Наземные средства радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперная служба, автомобильные подразделения. Сейчас идет прием заявлений от студентов, которые с 1 марта приступят к обучению.


Отрадно отметить, что конкурс на военную кафедру составляет 2,5 человека на место при наборе 100 человек. И прием заявлений еще идет. Это говорит о том, что военное образование пользуется популярностью у молодых людей.
Андрей Клишевич, начальник управления военного образования Вооруженных сил Беларуси


Для университета это не только событие как таковое, это действительно целенаправленная работа для того, чтобы наши студенты, наши будущие абитуриенты имели возможность самореализации и получения в течение обучения не только гражданской специальности, но и военной. По сути, они становятся более конкурентоспособными.
Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой

Студенты также пройдут серьезную строевую, огневую, топографическую и военно-медицинскую подготовки. А также познакомятся с методами химической и биологической защиты.