Военные комиссариаты проверяют ход уборочной в Минской области по поручению Президента

Поручение Президента о направлении недобросовестных сельчан в армию даст эффект для аграриев, об этом говорил и Госсекретарь Совбеза Беларуси, это подтверждают и военкомы на местах.

Именно военным комиссариатам поставлена задача реализации поручения главы государства. Вот уже который день, военные проверяют ход уборочной, встречаются с рабочими в полях, беседуют с аграриями индивидуально.

Главная цель такого контроля - включить в работу всех и провести уборочную кампанию ответственно.

С самого утра рабочие в полях на местах, ждут когда поднимется солнце, снизится влажность, чтобы приступить к труду. Пока дожди - единственные трудности, с которыми сталкиваются аграрии.

На территории одного из самых передовых комбинатов Минской области - Ждановичского, не смотря на утреннюю непогоду, все с самого утра на местах. Утренняя планерка от военных только заряжает на работу.

В планах людей в форме - офицеров и солдат - не запугать, а зарядить на продуктивный лад. Конечно, отправить за грубые нарушения на уборочной кампании на сборы в армию - мера крайняя, и больше носит профилактический характер.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

"Здесь не приживаются люди, которые не хотят работать, не нужны люди, которые хотят сачкануть или где-то отсидеться. Или ты работаешь, показываешь результат, или здесь ты не нужен. Я это сам лично говорил, когда был переведен для прохождения службы военным комиссариатом Минского района. Понятно, что есть люди, которые пытаются не должным образом выполнять свои обязанности: кто-то хочет прогулять, например. С такими людьми нужно проводить определенную разъяснительную работу, каким-то образом мотивировать их, подбадривать".

Иван Симанович - агроном, который приехал поднимать поля Минской области из известных аграрным делом Ольшан. Труд и добросовестность у него в крови, поэтому и обучает, и мотивирует местных рабочих.

"Я родом из агрогородка Ольшан, пошел учиться в Ляховичский аграрный колледж. Отучился и по распределению сюда направился. Достаточно людей, техника тоже справляется со всем. Все люди горят работой, вот и успеваем в сроки", - поделился агроном открытого грунта агрокомбината "Ждановичи" Иван Симанович.

Следующая точка, где военные заканчивают свою запланированную проверку на полях, - Дзержинский район. Сельчане здесь справляются своими силами. Общение и поддержка людей в поле всегда приятны тем, кто трудится на нем.

"Убираем озимый рапс с урожайностью в данный момент 55 ц/га. Уже прошла половина уборки рапса, то есть больше 50 %. Немного мешает погода, но так справляемся и стараемся убрать все в сжатые сроки и вовремя", - отметил начальник цеха растениеводства филиала "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский" Сергей Васильев.

Александр Чаура, военный комиссар Дзержинского и Узденского районов Минской области:

"С учетом поставленной задачи главы государства на селекторном совещании осуществляется посещение сельскохозяйственных организаций на территории Дзержинского и Узденского районов. В частности, на данный момент на территории Дзержинского района находится 7 сельскохозяйственных предприятий. Сегодня согласно графику заканчиваю посещение сельскохозяйственного предприятия "Правда-Агро". Основной момент - это оказание содействия и помощи руководителям организаций в поддержании трудовой дисциплины".

Всего за время проверки военных выявлены единичные случаи нарушения трудовой дисциплины. "Что посеешь, то пожнешь" - известной формулировкой руководствуются большинство аграриев.