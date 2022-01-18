Военные 120-й механизированной бригады отработали навыки стрельбы прямой наводкой по неподвижным целям

Белорусские военные отрабатывают свое мастерство не только на совместных учениях. Постоянно идут тренировки и тактические учения. Так, на Осиповичском полигоне прошло практическое занятие артиллеристских подразделений 120-й механизированной бригады. Военные отработали навыки стрельбы прямой наводкой по неподвижным целям в составе расчетов из самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".



Дмитрий Карпиленя, старший офицер 1-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 2С1:

На полигоне артиллерийской бригады проходило выполнение боевых задач по поражению целей прямой наводкой. Как правило, прямая наводка применяется для отражения прямой атаки противника. Происходило слаживание огневых взводов, расчетов. Все цели были поражены, все военнослужащие получили хорошую практику. Те военнослужащие, которые в первый раз на полигоне, получили очень хорошую практику и в отработке нормативов, и в выполнении огневых задач.



На следующих тренировках гвардейцы освоят мастерство ведения огня из закрытых позиций.