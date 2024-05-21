Военные атташе арабских стран посещают Беларусь

Атташе по вопросам обороны из 6 арабских государств посещают нашу страну. В Беларуси военные дипломаты ознакомятся с учебными заведениями Минобороны, предприятиями промышленности и историей государства.

В Центральном доме офицеров для атташе состоялся брифинг по вопросам военно-политической обстановки в мире и официальной позиции нашей страны касательно мировых событий. Визит проходит в рамках расширения международных контактов.