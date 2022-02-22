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Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко
В условиях непростой военно-политической обстановки важны диалог и доверие между странами. Сегодня 18 иностранных военных атташе, аккредитованных в Беларуси, из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко. Мероприятие прошло в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил. Уже после в беседе с журналистами многие отмечали открытость страны, особенно во время учения "Союзная решимость - 2022".
Как всегда, прозрачно и открыто Минобороны Беларуси максимально полно информировало военных атташе о ходе маневров "Союзная решимость - 2022". Было проведено несколько брифингов еще до старта учения. А уже во время маневров им была предоставлена возможность посетить несколько полигонов.
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