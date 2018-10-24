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Военные Беларуси и России приступили к подготовке учений "Щит Союза"
Как заявил Министр обороны Андрей Равков, маневры будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году и обеспечат совершенствование системы безопасности Союзного государства. Также сегодня в рамках коллегии Минобороны Беларуси и России заключили соглашение об обмене информацией о перспективных разработках.
Сегодня была затронута и тема сотрудничества двух стран в военно-технической области. Продолжается развитие и углубление производственной и научно-технической кооперации предприятий в области разработки, производства вооружения и военной техники. Как отметил Андрей Равков, Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, а также в ремонте, модернизации вооружения и военной техники.
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