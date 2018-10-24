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Сергей Шойгу: Активизация НАТО вблизи границ Союзного государств достигла небывалого уровня
К подготовке учения "Щит Союза" приступили военные Беларуси и России. Как заявил Министр обороны Андрей Равков, маневры будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году и обеспечат совершенствование системы безопасности Союзного государства. Также сегодня в рамках коллегии Минобороны Беларуси и России заключено соглашение об обмене информацией о перспективных разработках, а также о сотрудничестве в других сферах.
В свою очередь Министр обороны России Сергей Шойгу также отметил важность двустороннего сотрудничества, особенно в условиях активизации НАТО вблизи границ Союзного государства, которая достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Глава российского военного ведомства отметил: "В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях".
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