Сергей Шойгу: Активизация НАТО вблизи границ Союзного государств достигла небывалого уровня

К подготовке учения "Щит Союза" приступили военные Беларуси и России. Как заявил Министр обороны Андрей Равков, маневры будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году и обеспечат совершенствование системы безопасности Союзного государства. Также сегодня в рамках коллегии Минобороны Беларуси и России заключено соглашение об обмене информацией о перспективных разработках, а также о сотрудничестве в других сферах.