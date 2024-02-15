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Белорусские военные продолжают тренироваться на одном из узлов сопротивления в Брестской области

В Брестской области военные продолжают тренироваться на одном из узлов сопротивления в Брестской области. Мотострелки работают в формате двустороннего противостояния. В маневрах задействованы танки, боевые машины пехоты, минометы и артиллерия.

Подразделения учатся отражать атаки условного противника, противодействовать ударам беспилотников, вести активную оборону. Бойцы оттачивают тактику действий в разветвленной сети траншей и фортификационных сооружений.

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