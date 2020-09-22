Военные дипломаты принимают участие в наблюдении за ходом учений "Славянское братство - 2020"

Сегодня войска отрабатывают вопросы десантирования, а также захвата и удержания плацдарма у бандформирований. Не осталось без внимания и обеспечение авиационной поддержки. Всего в учениях задействовано около 6 тысяч военнослужащих и более полутысячи единиц боевой техники.



