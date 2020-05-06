Военные химики ночью провели дезинфекцию на территории РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске

На сегодня взвод особой защиты обработал уже более 150 различных объектов, это в первую очередь те, которые относятся к системе Минздрава. Современные средства индивидуальной защиты и специальная техника позволяют проводить процедуру безопасно и качественно. Армейские специалисты выполняют задачи в специальных защитных костюмах Л-1. Используются ручные и механические распылители и спецраствор.



В конце апреля 170 армейских специалистов-химиков и 60 единиц техники прибыли в Минск для дезинфекции учреждений здравоохранения.



