Военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава
В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил. Военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава. Напомним, мониторинг начали по поручению Президента.
Главная цель - определение способности подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстроменяющейся обстановки. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как на полигонах, участках местности, так и в населенных пунктах.
Армия нужна сейчас, она и так надежна, но нужно, чтобы была еще надежнее, потому что та обстановка, которая у нас сейчас творится за границей, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому надо армию укреплять, укреплять наши границы.
Вообще повестка мне пришла вчера, я была на работе, попросили спуститься, лично принесли. Объяснили, что, как, куда. Понимаю важность своей профессии, важность армии, потому нужно проверять, как делают такие сборы, знать готовность также и медиков, и тех, кто был на срочной службе.
Валерий Касянюк, военный комиссар г. Бреста и Брестского района:
С 3 апреля военный комиссариат приступил к оповещению и поставке военнообязанных - это прапорщики, сержанты, солдаты, и офицеры. Осуществляем сбор на пункте предварительного сбора военнообязанных. Они будут укомплектованы в соответствующие команды и направлены для передачи в пункт приема личного состава воинской части.
Особое внимание состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Внезапная проверка включает в себя проверку действия военнообязанных в период военного времени.