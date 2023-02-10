Военные летчики доставили на родину белорусов из пострадавших регионов Турции, сообщает пресс-службаМинистерства обороны Республики Беларусь.

В эти минуты на аэродроме Мачулищисовершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76МД.

На борту трое детей и три женщины. Военные летчики помогли маленьким белорусам и их мамам спуститься с борта самолета.

