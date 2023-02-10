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Военные летчики доставили на родину белорусов из пострадавших регионов Турции

Вечером 10 февраля белорусские военные летчики доставили на родину белорусов из пострадавших регионов Турции. На аэродроме Мачулищи совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76. На борту трое детей и три женщины.

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