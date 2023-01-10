Военные летчики присоединились к новогоднему марафону "Наши дети"

Чувство сентиментальности проявляешь, когда видишь, что детям здесь помогают. Я думаю, что присутствие людей военных, людей в погонах, несомненно, играет позитивную роль в воспитании нашей молодежи. Я думаю, что им есть к чему стремиться. Я верю в то, что они справятся со всеми своими недугами и станут сильными. И если мечта у них есть, стать военным, она обязательно осуществится. А защищать Родину должен каждый настоящий мужчина!

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси