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Военные летчики присоединились к новогоднему марафону "Наши дети"
Дарить заботу круглый год, помогать встать на ноги и воспитать достойных белорусов: представители ВВС и ПВО присоединились к новогоднему марафону добрых дел.
Сегодня военные летчики посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Каждый год гостей встречают ребята, которые проходят здесь реабилитацию. Обмен подарками, совместные мастер-классы и мечты на "Елке желаний". В эти праздничные дни люди в форме дарят настроение, как и Дед Мороз со Снегурочкой. А коллектив центра делает все, чтобы мечты ребят сбывались. Например, 9-летний Миша Дубовцев из Новополоцка в этом году сделал буквально свой первый шаг к мечте.
Учреждение можно назвать подшефным для ВВС и войск ПВО. Военные помогают центру более пяти лет. В прошлом году тут появилось интерактивное зеркало, которое помогает в реабилитации ребятам. В этом центр получит аппарат массажа, необходимый детям с определенными диагнозами. Не менее важно и внимание со стороны таких гостей.
Чувство сентиментальности проявляешь, когда видишь, что детям здесь помогают. Я думаю, что присутствие людей военных, людей в погонах, несомненно, играет позитивную роль в воспитании нашей молодежи. Я думаю, что им есть к чему стремиться. Я верю в то, что они справятся со всеми своими недугами и станут сильными. И если мечта у них есть, стать военным, она обязательно осуществится. А защищать Родину должен каждый настоящий мужчина!
Сладкие подарки от военных поваров также пришлись кстати в эти праздничные дни. А хоровод с Дедом Морозом подарил неподдельные эмоции и взрослым, и детям.
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