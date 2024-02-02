ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Военные медики удостоены Благодарности Президента за помощь в Сирии

Военные медики удостоены Благодарности Президента за помощь в Сирии

Военные медики удостоены Благодарности Президента за гуманитарную помощь в Сирии. Соответствующее распоряжение 2 февраля подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Благодарность Президента объявлена работникам 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил за значительные заслуги в служебной деятельности, высокое профессиональное мастерство, активное участие в оказании международной гуманитарной помощи на территории Сирии.

В их числе старший ординатор - врач-невролог госпитального отделения Павел Зарецкий, начальник отделения анестезиологии и реанимации врач - анестезиолог-реаниматолог Николай Кашура, старший ординатор - врач - травматолог-ортопед операционного отделения Евгений Романовский, фельдшер Александра Снитко.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все