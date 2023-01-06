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Военные, милиционеры, врачи… Какие они - люди в форме?
Огромный вклад в развитие нашей страны вносят люди в форме. И речь идет не только о военных. Милиционеры, врачи, лесники, представители коммунальных служб - все они носят мундиры разных цветов. Но их объединяет общая миссия и цель - помогать людям. Благодаря кому Беларусь остается островом мира, спокойствия и надежности - в новом выпуске "По форме".
Форма. Какая большая ответственность ложится на плечи тех, кто ее надевает. Это не просто одежда. Это идея, миссия жизни. За ней стоит присяга, клятва. И неважно, зеленого, синего или белого она цвета. Суть одна - жить для других.
Военные, милиционеры, пожарные, врачи, пограничники, а еще коммунальщики, лесники и многие другие. Все эти люди каждый день встают на рассвете, чтобы приносить пользу своей стране.
О работе военных
Про военных можно говорить много и долго. За 2022 год вышло сотни эфиров, программ, авторских рубрик – все для того, чтобы не только держать зрителей в курсе самых свежих новостей из армейского мира, но и повернуть общество лицом к армии.
Военные не только занимаются боевой подготовкой, охраняют наши рубежи. Они помогают строить дороги, мосты. Они разминируют наши земли от боеприпасов времен войны. Военные врачи делают уникальные операции. Каждое лето люди в погонах сменяют полигоны на поля и помогают в уборке урожая.
О работе милиции
Милиция. Люди, которые ежесекундно, как и военные, несут дежурство - только на страже правопорядка. Вы знаете, сколько ежедневно совершается преступлений? А за год? Плюс-минус 100 тысяч. Те, кто служил в милиции, знают, какой нелегкий труд у людей в синей форме. Знают, какой мир скрыт от наших глаз. Общество узнает об этом только из ярких заголовков СМИ. Может так и нужно – каждый занимается своим делом, а обычные граждане живут в своем спокойном мире, где нет места криминалу и жестокости.
О работе врачей
Мир людей в белой форме отличается от людей в погонах, но очень схож в миссии – помогать людям. Не хватит и нескольких программ, чтобы привести всю статистику. Напомним о поистине уникальных случаях.
В октябре 2022-го белорусские врачи выполнили сложнейшие операции детям с несовершенным остеогенезом. Они прошли успешно. В сентябре 2022 года в РНПЦ детской хирургии впервые в стране проведена операция по имплантации искусственного желудочка сердца ребенку 8 лет. На сегодняшний момент это одна из самых успешных операций в Европе. А летом хирурги РНПЦ травматологии и ортопедии провели уникальную операцию пятилетнему мальчику с врожденной патологией позвоночника.
О работе коммунальных служб
Еще одни люди в форме, хоть и без погон незаметно наполняют легкие Беларуси кислородом. Так, только за весенний период наши лесники высаживают более двухсот миллионов деревьев. Эти люди в форме также спасают нашу природу от экологической катастрофы, ежедневно очищая города от мусора и создавая из него новые товары. За год в Беларуси собирается до 800 тысяч тонн отходов бумаги, стекла, пластика, отслужившей бытовой техники.
Можно бесконечно долго перечислять ежедневный вклад людей в форме разных цветов. В 2022 году они потрудились на оценку отлично. А в новом сделают еще больше. Все для того, чтобы наша независимая прекрасная Беларусь продолжала расцветать. Чтобы граница и дальше была цитаделью. Чтобы от воздуха в наших лесах кружилась голова. Чтобы как можно больше взрослых и детей с улыбкой на лице покидали больницы и поликлиники.
Каждый из нас (в форме мы или нет) может изменить мир. Хотя бы мир вокруг себя. Ведь мы не одни. Нас миллионы. И если захотим, то вместе мы можем горы свернуть. Пусть эти слова станут девизом нового года.
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