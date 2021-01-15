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Военные, полиция, колючая проволока и бетонные блоки: Вашингтон готовится к инаугурации Байдена

Инаугурация новоизбранного президента состоится 20 января. Безопасность в одном только Вашингтоне будут обеспечивать около 20 тысяч солдат Нацгвардии.

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