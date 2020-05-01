Военные помогают медикам обрабатывать больницы и автомобили

Военнослужащие войск радиационной, химической и биозащиты помогают медикам в профилактике распространения коронавирусной инфекции. За несколько дней специалисты в погонах провели дезинфекцию медицинских автомобилей в больнице Борисова, территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах, поликлиники № 1 в Минске, а также терапевтического отделения, поликлиники и детской консультации в Заславле.



На помощь гражданским медикам в столицу были направлены 170 военных специалистов и 60 единиц техники. Военнослужащие оснащены штатными и специально подготовленными комплектами специальной обработки, современными средствами индивидуальной защиты требуемого класса защиты и дезинфицирующим раствором.



