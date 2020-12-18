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Военные присоединились к акции "Наши дети"

Министерство обороны присоединилось к благотворительной акции "Наши дети". Военнослужащие командования сил спецопераций посетили с подарками и поздравлениями Дом ребенка №1 города Минска. В этом году в связи с пандемией мероприятие прошло в нестандартном формате: вместо привычного актового зала военные устроили концерт на площадке возле учреждения, во время, отведенное для прогулок на свежем воздухе.

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