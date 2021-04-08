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Военные приступили к ремонту поврежденного дома в д. Моисеевичи
Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны, ремонтом дома занимаются специалисты отдельной железнодорожной бригады.
Сегодня на месте работали монтажники и плотники
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Напомним, на следующий же день после инцидента военные приехали провести оценку ущерба. Тогда специалисты произвели расчеты, сделали необходимые замеры и обсудили с хозяевами детали восстановления пострадавшей части строения. Отмечается, что все работы будут произведены за счет воинской части.
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