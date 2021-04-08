ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Военные приступили к ремонту поврежденного дома в д. Моисеевичи

Военнослужащие приступили к восстановлению дома в деревне Моисеевичи, поврежденного во время марша ракетного дивизиона. Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны, ремонтом дома занимаются специалисты отдельной железнодорожной бригады.

Сегодня на месте работали монтажники и плотники

.
Напомним, на следующий же день после инцидента военные приехали провести оценку ущерба. Тогда специалисты произвели расчеты, сделали необходимые замеры и обсудили с хозяевами детали восстановления пострадавшей части строения. Отмечается, что все работы будут произведены за счет воинской части.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все