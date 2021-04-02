Борьба с коронавирусом - это не только профилактика и лечение, важна и своевременная полная дезинфекция. В период школьных каникул военные химики активно включились в обработку учреждений образования. Что берут с собой, выезжая на место? А также как и где отрабатывают свои навыки? На полигон отправилась Анастасия Бенедисюк.





Борьба с COVID-19

Чтобы надеть защитный костюм, у них есть 4 минуты. Это по нормативу. И так 10 раз за день. Именно столько порой приходится обработать объектов: поликлиники, больницы с “красными зонами”, цеха промышленных предприятий, школы, детские сады, общественный транспорт. Пожалуй, никогда ранее военные химики не были столь заметны на гражданке. За их спиной смертельное оружие, настоящий антивирус - до 20 кг дезсредства.

Алексей Фузейников, командир батальона радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси:

"В данном случае работать будем в школе, которая имеет два этажа, два спортзала, один актовый зал, одну столовую. Ориентировочно по времени займет 40 минут".







Военные на защите безопасности гражданских

Надо - и пара поддадут. В зависимости от функциональности техники ставится задача. Аэрозоль - для больших площадей: сегодня с ним работают в коридорах, спортивном и актовом залах. С ручным удобнее в помещениях поменьше. А вот ранцевый незаменим в «бою» по внешнему периметру. Словом, внимание каждому миллиметру. Сейчас в Колосовской школе нет зараженных инфекцией. Обработка плановая. Знали за месяц.

Алла Лобко, директор Колосовской средней школы Столбцовского района:

"Это каникулярное время. Учащихся в школе на данный момент нет. Я сегодня и сотрудникам разрешила свободное посещение, то есть они придут на работу только во второй половине дня. В целях минимизации заноса и распространения COVID-19 в учреждении образования мы выбрали оптимальное время для обработки наших помещений".



Военные проводят дезинфекцию в школах и больницах

Помощь безвозмездная. После полной обработки объекта очередь за военнослужащими. Нельзя, чтобы вирус остался на костюме.

Вячеслав Старков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси:

"Перед началом выполнения задач, когда в стране началась коронавирусная инфекция, нами своевременно были закуплены новые образцы вооружения, которые в том числе помогли решать задачи в интересах гражданских объектов. Это прежде всего парогенераторы - автоматические и механические, аппараты, которые позволяют распылять дезсредство".

Дмитрий Башаримов, командир 1-го батальона радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси:

"Я со своим подразделением первый раз поехал 6 июня. До меня уже были подразделения, которые осуществляли дезинфекцию. Первый вход в больницу давал о себе знать в плане морального состояния, психологического. Ощущалась значимость выполняемой нами задачи, так как больницы просили, требовали, они сами не справлялись".

Сегодня Дмитрий Башаримов уже и не сосчитает, сколько раз батальоном давали отпор коронавирусу. И если психологически стало чуть полегче, то физически ни дня без отработки навыка. Вот и на этой неделе очередные учения.

В Старых Дорогах проходят учения войск РХБЗ

По легенде на маршруте произошло РХБ заражение. Его обнаружили расчеты разведки. Берут пробы, очерчивают границы. Территорию обеззараживают. Затем обрабатывают технику и состав.

Дмитрий Башаримов, командир 1-го батальона радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси:

"Было нападение диверсионно-разведывательной группы на пункт специальной обработки для военнослужащих. Заняли оборону, смогли устоять и начали преследование".