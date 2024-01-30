Военные разработки белорусских ученых - действия в Украине заставили нас пересмотреть эффективность оружия

Последние мировые конфликты и особенно специальная военная операция в Украине вызвали в военных кругах дискуссии по поводу эффективности того или иного оружия и тактических приемов. В белорусской армии результат и ошибки сторон не просто подвергаются анализу, ученые предлагают и адаптируют для наших условий решения, которые тут же апробируются на полигонах. О прорывных идеях и технологиях смотрите в проекте "Диспозиция".

Специальная военная операция России в Украине произвела настоящую техническую революцию в искусстве побеждать. Впрочем, продемонстрировали боевые действия и обратный тренд - это когда считавшееся передовым оружие теряет свой статус. Сегодня ультрасовременная техника уже не значит эффективная, вспомним те же "Леопарды". А эффективная техника может быстро перестать быть таковой, если оппонент оперативно найдет инструменты противодействия - вспомним противотанковые "Джавеллины".

Обозначила СВО и тонкие места в обороне обеих сторон. И здесь даже нам важно уловить нерв ошибок. Это касается, к примеру, защиты от беспилотников. Такого количества воздушных роботов в рамках одного конфликта не ожидал, похоже, никто. Целью БПЛА уже становятся отдельные пехотинцы, причем дроны способны залетать прямо в окоп. Средств ПВО в этих условиях не хватает, а если и будет хватать, то затраты на них окажутся несоизмеримо выше, чем на коптеры. Выход - станции радиоэлектронной борьбы. И не в составе отдельных подразделений, а прямо в боевых порядках частей. Портативные комплексы РЭБ сейчас находятся в фокусе ученых Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси.

Основными направлениями наших исследований является разработка требований к малогабаритным постановщикам активных радиопомех беспилотным летательным аппаратам, так называемым персональным средствам защиты от дронов, а также внедрению искусственного интеллекта в технические средства разведки. Владимир Качко, научный сотрудник НИИ Вооруженных сил, кандидат технических наук

Дружественный огонь. Об этом мало пишут, ибо кто же хочет признаваться в провалах, повлекших собственные потери. И все же, судя по форсированным разработкам во всем мире систем, позволяющих избежать нежелательных ударов, эта проблема довольно острая. Особенно когда стороны, как в Украине, действуют небольшими группами в довольно хаотичном порядке. Да еще, допустим, в городе, где дома могут переходить из рук в руки ежечасно. В Беларуси этот момент осознали. В настоящее время военные разрабатывают не имеющую аналогов аппаратуру, которая позволит идентифицировать на поле боя, даже самом насыщенном, всех игроков. По сути, это наземная система "свой-чужой".

Мы выполняем опытно-конструкторскую работу по разработке радионавигационного приемника импульсно-фазовой радионавигационной системы. То есть это уникальный продукт, который в настоящий момент даже не разработала Российская Федерация. И мы достигли определенных результатов, выполним задачу, которую нам поставили. Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе

Увлекшись битвой с мощными ракетами, практически все передовые армии мира ослабили хватку в вопросах контрбатарейной борьбы. Украина показала, что вопрос не просто актуальный, а порой решающий в ходе отдельных операций. Несколько станций могут запросто нивелировать преимущество противника в артиллерии. Просто орудия неприятеля будут ликвидированы точным ответным огнем. А артиллерия, на минуточку, - сейчас первая скрипка на передовой. И потому уметь подавить ее - та задача, которая стоит и перед белорусскими учеными.

Крайне актуальная разработка - программно-информационный комплекс радиолокационного комплекса разведки огневой позиции артиллерии. Главное преимущество таких станций перед другими заключается в том, что она позволяет определять координацию стреляющего орудия практически в режиме реального времени. Михаил Ханько, адъюнкт Научно-исследовательского института Вооруженных Сил

Ну и, конечно, связь. Ее качество, как выясняется, волнует оппонента, который стремится разорвать цепочки управления. Бесперебойная коммуникация в любых условиях, даже когда твой противник гораздо технологичнее - сверхсложная задача. Но решения уже имеются.

Программное обеспечение позволяет решать различные информационно-расчетные задачи в области планирования связи, как проводной, так и радиосвязи. Отличается от аналогичных продуктов тем, что не требует подключения к различным картографическим облачным сервисам, не требует подключения к интернету, не имеет стоимости лицензирования. Это полностью белорусский продукт. Решение задач без применения данного специального программного обеспечения занимает несколько часов. В данном случае мы можем производить расчет в течение нескольких минут. Евгений Зуев, научный сотрудник Научно-исследовательского управления НИИ Вооруженных Сил