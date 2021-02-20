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Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества

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Две масштабные реконструкции на "Линии Сталина" ко Дню защитников Отечества

Праздничная программа началась с открытия тематических площадок

Целый день тут работает фотозона, где можно сделать снимок в образе солдата. Исторические квесты и конкурсы. Хватает развлекательных мест и для детей - катание на лошадях, аниматоры, полоса препятствий. И, конечно же, полевая кухня.

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