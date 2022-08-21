Военные соревнования АрМИ-2022 продолжаются в Беларуси

Армейские игры продолжаются. Несмотря на то что часть конкурсов уже завершилась, в Беларуси военные состязания в самом разгаре. Под Минском стартовал четвертый этап конкурса "Уверенный прием". В этом испытании военные связисты будут выполнять задачи для IT-структуры: рассчитывать пригодность волоконно-оптических линий, распределять IP-адреса и оценивать качество передачи сигнала по витой паре.



На полигоне Брестский накануне завершился первый этап конкурса спецназа "Полярная звезда", в котором определяют лучших среди радистов, минеров и разведчиков-санинструкторов. Привычное для нашей страны испытание "Снайперский рубеж" в этом году принимает Венесуэла.



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