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Военные специалисты-химики будут дезинфицировать учреждения здравоохранения и объекты промышленности

Военные специалисты-химики будут дезинфицировать учреждения здравоохранения и объекты промышленности

170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники со следующей недели приступят к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске.

Цель -минимизация распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





Как сообщило Министерство обороны, военнослужащие оснащены штатными и специально подготовленными комплектами специальной обработки, современными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующим раствором.

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