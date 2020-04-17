Военные специалисты-химики будут дезинфицировать учреждения здравоохранения и объекты промышленности

170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники со следующей недели приступят к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске.



Цель -минимизация распространения коронавирусной инфекции COVID-19.











Как сообщило Министерство обороны , военнослужащие оснащены штатными и специально подготовленными комплектами специальной обработки, современными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующим раствором.



