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Военные связисты отмечают профессиональный праздник

Военные связисты сегодня отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1919 году было сформировано управление связи Красной армии, а также управление связи фронтов и армии, отделы связи дивизий и бригад.

Подразделения внесли неоценимый вклад в победу в годы Великой Отечественной. С тех пор это неотъемлемая часть системы управления войсками. Решая задачи оперативной и боевой подготовки, повседневной деятельности, связисты круглосуточно обеспечивают функционирование системы связи. В настоящее время активно внедряются современные цифровые технологии. И войска успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.

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