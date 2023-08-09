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Военные учения продолжаются: навыки танкистов проверили на полигоне под Борисовом

Навыки танкистов проверили на полигоне под Борисовом. Военные столичной механизированной бригады отработали стрельбы противотанковой управляемой ракетой. Огонь вели из "Т-72". Наводчики боевых машин поражали живую силу и бронетехнику условного неприятеля на дальности порядка 2 километров.

Нужно поразить не менее одной цели. Мы тоже не живем с закрытыми глазами, мы все видим, делаем для себя выводы, совершенствуем навыки с учетом СВО. Тактика другая, стрельба немного меняется, все идет на планку выше.
Владимир Струй,командир танковой роты

А эти кадры с полигона 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Там прошло комплексное занятие по управлению ракетными ударами и огнем с боевой стрельбой.

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