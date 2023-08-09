Военные учения продолжаются: навыки танкистов проверили на полигоне под Борисовом

Нужно поразить не менее одной цели. Мы тоже не живем с закрытыми глазами, мы все видим, делаем для себя выводы, совершенствуем навыки с учетом СВО. Тактика другая, стрельба немного меняется, все идет на планку выше.

Владимир Струй,командир танковой роты