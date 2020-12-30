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Военные - в полной готовности обеспечить проведение праздников мирно и весело

Новый год - традиционно самый любимый праздник. И все силы страны (от коммунальных до вооруженных) - в полной, так сказать, боевой готовности. Ведь задача №1 - обеспечить проведение праздников так, как мы все привыкли: мирно, достойно, спокойно и весело в кругу близких и родных.

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