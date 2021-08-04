Военные вышли на уборку урожая для помощи аграриям

Помогают на полях аграриям в это горячее время и военные. Служащие сводного автомобильного взвода воинских частей ВВС и войск ПВОотправились в хозяйства Сенненского района Витебской области. Там они будут работать на протяжении двух месяцев.



Всего на поля четырех сельхозорганизаций Сенненского района вышло 16 военных грузовых автомобилей. Главная их задача - доставлять урожай к месту складирования и хранения.