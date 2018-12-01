Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС

Охрану будут обеспечивать военнослужащие 1146-го зенитно-ракетного полка ВВС и войск ПВО. На торжественном ритуале, кроме личного состава, присутствовали также приглашенные гости и жители Островецкого района. Знаменательному событию предшествовала тщательная подготовка. Экзамен на выполнение задач солдаты и офицеры сдали во время оперативно-тактического учения на полигонах Беларуси и России. Задачи ставились сложные. Использовались все типы целей - от крылатых и баллистических ракет до беспилотников. Со всеми поставленными задачами полк справился.