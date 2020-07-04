Память, сохраненная через десятилетия. В обелисках, мемориалах, братских захоронениях времен Великой Отечественной. Беларусь помнит каждого, кто своим героизмом приближал освобождение. Живых свидетелей, к сожалению, осталось немного, и иногда так не хватает их воспоминаний. Однако они не потеряны благодаря в том числе музеям. И через 75 лет они расширяют свои экспозиции новыми раритетами и историями. Убедился в этом Андрей Ястребов.



И таким военным раритетам в Бобруйском краеведческом музее посвящена целая экспозиция. С личными вещами ополченцев, солдат и офицеров. Архивными фотоснимками. Экскурс занимает несколько часов.



Бобруйский котел - операция "Багратион". Освобождение стало символом героизма военных и горожан. Память о каждом сохранена.



Немало экспонатов и под открытым небом. Т-34, основная боевая машина времен Великой Отечественной. Символ. И именно здесь похоронен генерал танковых армий Борис Бахаров.



Здесь всегда цветы от благодарных горожан. Каждому из героев.



Кстати, про танки. Владелец двух десятков медалей, в том числе "За отвагу", "За боевые заслуги" и за Кенигсберг, Семен Залманович Серебренников часами готов рассказывать про боевой путь 5-й танковой армии, в которой когда-то и сам служил. Автор шести книг. Особенная гордость - музей, посвященный формированию, который организовал в Бобруйске с полстолетия назад. Теперь здесь часто звучат воспоминания ветеранов.



Всегда шумно и в Музее Днепровской военной флотилии. В начале Великой Отечественной она уничтожала немецкие переправы. Высаживала десанты. Отличилась и под Бобруйском.



Память о героизме матросов пронесли через годы и сегодняшние ветераны службы - белорусские моряки.



В последнюю неделю июля в День военно-морского флота минутой молчания, как и всегда, они вспомнят каждого героя.



