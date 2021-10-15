Военный альянс ОДКБ проводит последние приготовления к учениям "Боевое братство -2021". (Накануне состоялся брифинг начальника объединенного штаба ОДКБ). В маневрах примут участие более 5 тысяч человек, около 700 единиц вооружения и военной спецтехники, в том числе мобильные бронемашины, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Особенностью маневров в этом году будет то, что на едином оперативно-тактическом фоне будет проходить сразу три учения: во "Взаимодействии" участие примут Коллективные силы оперативного реагирования, силы и средства разведки отправятся на "Поиск", а войска материально-технического обеспечения - на "Эшелон".