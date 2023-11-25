Богодель о неконтролируемом распространении оружия через Украину: Для Беларуси это большой вызов в рамках военной безопасности

На саммите ОДКБ, прошедшем в Минске, Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на неконтролируемом распространении оружия, в частности, когда западное оружие, которое поставляется в Украину, оказалось в руках у боевиков ХАМАС. Насколько этот вызов на сегодняшний момент актуален для Беларуси?

В этом есть глобальная опасность как для нашей страны, так и для всего мирового сообщества. Такое мнение в проекте "Вопрос номер один" высказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси.

"Каким образом сегодня распространяется оружие? Мы должны понимать, что, с одной стороны, это рынок, который находится в одном ряду с расширением наркотрафика, незаконной продажей алкоголя, торговлей органами, и, скорее всего, прибыль он приносит очень большую. Т. е. одна сторона - это вопросы, связанные с криминальной составляющей, когда единичные экземпляры стрелкового оружия где-то распространяются для криминальных структур. Т. е. это такая черная зона всего. С другой стороны, это серая зона, где действуют квазикриминальные структуры", - уточнил Андрей Богодель.

Эксперт привел пример: США сегодня занимают первое место по незаконной продаже оружия. 80 % продаваемого оружия на территории Канады, более 80 % в Мексике, в Латинской Америке - это все оружие, которое поставляется из США.

"Я не буду говорить о том, как оружие поставляется на Ближний Восток. Давайте остановимся именно на наших регионах, где это все происходит. И здесь как раз во главу угла становится Украина. Оказалось, что и ХАМАС уже воюет этим оружием, которое шло на территорию Украины", - поделился Богодель.

Впереди у белорусов электоральная кампания: в 2024 году состоятся парламентские выборы, в 2025-м - выборы Президента. "Иесли в чьих-то горячих головах возникнет мысль о том, чтобы вторгнуться в Беларусь с целью отторжения части ее территории, то, конечно же, поток оружия может хлынуть. Это для нас большой вызов именно в рамках военной безопасности", - подчеркнул эксперт.