Военный эксперт: Представители ЧВК "Вагнер" способны помочь белорусской армии адекватно адаптироваться к современной обстановке

Почему Литва и Польша требуют убрать бойцов ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси? Николай Бузин, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор, считает, что бойцы ЧВК "Вагнер" ничем не мешают этим странам, это политические игры.

"Что могут сделать 10, даже 15 тысяч человек? В принципе ничего. Если армия Польши на сегодняшний момент в пределах 250 тысяч (а планируется 300) и речь идет о 5-7-10 тысячах человек (бойцов ЧВК "Вагнер" -Прим. ред.) - ничего! Но Польша привыкла жить в информационном поле и любой повод, даже минимальный, раздувать", - поделился мнением в проекте "Успеть до полуночи" военный эксперт.

Николай Бузин убежден, что ЧВК "Вагнер" - это только один из военных элементов, который имеется на территории Беларуси, причем это не элемент военной организации государства: "Это люди, которые имеют боевой опыт, но его место применения далеко за пределами Беларуси. Это Африка, Азия, Латинская Америка, другие направления. И находясь здесь, они практически не влияют на ту ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны".

Бузин уверяет, что только боевой опыт бойцов ЧВК "Вагнер" интересен Беларуси: "Представители ЧВК готовы делиться с нами своими навыками, своими боевыми секретами, наработанными в других точках. Это хорошие бойцы, которые не могут решать стратегические задачи в нашем регионе, но они способны помочь в том числе и нашей армии адекватно адаптироваться к современной обстановке, правильно использовать силы и средства, необходимые в современной войне, на базе того опыта, которым они располагают".