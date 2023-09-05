Военный эксперт рассказал, почему в Беларуси провели учение по ядерной безопасности "Скала-2023"

В Минской области проходит учение "Скала-2023" в рамках учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Одна из задач - отработка навыков по ликвидации последствий аварий на ядерном объекте. Почему выбран такой сценарий - ЧП на ядерном объекте? Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал Николай Бузин, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор.

"Сценарии всегда соответствуют той обстановке, которая развивается вокруг нашего государства. И любая страна, которая располагает ядерным оружием либо его компонентами, должна быть готова к реагированию на любые ситуации, разворачивающиеся вокруг ее границ и на ее территории, - объяснил эксперт. - Мы не так давно стали обладателями ядерного оружия, в том числе и атомной электростанции, но мы как ответственное государство, как страна, которая четко понимает, что кроме размещения необходимо еще обеспечить безопасность этих объектов, проводим мероприятия, которые позволяют нам в полном объеме уберечь и собственных граждан, и собственную страну от всевозможных сценариев".