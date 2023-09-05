3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Военный эксперт рассказал, почему в Беларуси провели учение по ядерной безопасности "Скала-2023"
В Минской области проходит учение "Скала-2023" в рамках учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Одна из задач - отработка навыков по ликвидации последствий аварий на ядерном объекте. Почему выбран такой сценарий - ЧП на ядерном объекте? Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал Николай Бузин, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор.
"Сценарии всегда соответствуют той обстановке, которая развивается вокруг нашего государства. И любая страна, которая располагает ядерным оружием либо его компонентами, должна быть готова к реагированию на любые ситуации, разворачивающиеся вокруг ее границ и на ее территории, - объяснил эксперт. - Мы не так давно стали обладателями ядерного оружия, в том числе и атомной электростанции, но мы как ответственное государство, как страна, которая четко понимает, что кроме размещения необходимо еще обеспечить безопасность этих объектов, проводим мероприятия, которые позволяют нам в полном объеме уберечь и собственных граждан, и собственную страну от всевозможных сценариев".
Например, в Украине объектами атак стали атомные электростанции. В частности, самая большая АЭС - Запорожская - неоднократно подвергалась обстрелам.
"Мы не застрахованы от ядерного шантажа, поэтому мы должны быть готовы к любым вариантам развития обстановки и располагать теми силами и возможностями, которые позволят нам нейтрализовать всевозможные угрозы", - подытожил Николай Бузин.
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе