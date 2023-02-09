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Военный Ил-76 с белорусскими спасателями отправляется в Турцию

Еще один борт отправляется в Турцию. Военно-транспортный Ил-76 доставит в разрушенный регион вторую группу белорусских спасателей. Бойцы МЧС "ЗУБР" прибудут в Турецкую Республику завтра утром.

Сейчас на военном аэродроме Мачулищи спасатели заканчивают процедуру оформления, военные, которые сопровождают миссию и находятся за штурвалом Ила, проверяют технику.

Подробностями спасательной миссии поделился первый замминистра по ЧС Александр Худолеев (видео).

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