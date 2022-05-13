Военный историк Евгений Сылка - гость программы "Cкажинемолчи"

"Хочешь мира, готовься к войне" - тезис, который никогда не терял актуальности, в наши дни доказал свою состоятельность. Гостем студии программы "Скажинемолчи" стал военный историк Евгений Сылка. Это один из самых известных специалистов в теме освобождения Минска. По его мнению, историю невозможно рассматривать и преподавать линейно. К каждому событию необходимо подходить всесторонне, тогда и интерес к своей родине и семье будет неподдельный! Память не нужно превращать в кич, и тогда даже лозунг "Можем повторить" будет восприниматься правильно. Это особенно важно, чтобы найти правильную форму общения и не утратить ментальную связь с подрастающим поколением.