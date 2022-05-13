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Военный историк Евгений Сылка - гость программы "Cкажинемолчи"

"Хочешь мира, готовься к войне" - тезис, который никогда не терял актуальности, в наши дни доказал свою состоятельность. Гостем студии программы "Скажинемолчи" стал военный историк Евгений Сылка. Это один из самых известных специалистов в теме освобождения Минска. По его мнению, историю невозможно рассматривать и преподавать линейно. К каждому событию необходимо подходить всесторонне, тогда и интерес к своей родине и семье будет неподдельный! Память не нужно превращать в кич, и тогда даже лозунг "Можем повторить" будет восприниматься правильно. Это особенно важно, чтобы найти правильную форму общения и не утратить ментальную связь с подрастающим поколением.

Все выпуски "Скажинемолчи" на YouTube-канале "Беларусь 1"

Какой день нужно считать настоящей датой освобождения Беларуси, в каком формате было бы интересно провести День Независимости и почему каждому мужчине важно уметь владеть оружием? Это и многое другое обсудили ведущие программы "Скажинемолчи" с военным историком Евгением Сылкой. Сам проект вы можете посмотреть на сайте Белтелерадиокомпании.

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