Военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха стал центральной темой "Клуба редакторов"

Военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха стал центральной темой для всех СМИ на этой неделе. В причинах и следствиях разбираются и белорусские медиаэксперты.



Почему постсоветские республики так штормит в последнее время? Чьи интересы продвигаются за счет жизней простых людей? И как революционный ветер раскачивает молодые государства?



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