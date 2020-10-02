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Военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха стал центральной темой "Клуба редакторов"

Военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха стал центральной темой для всех СМИ на этой неделе. В причинах и следствиях разбираются и белорусские медиаэксперты.

Почему постсоветские республики так штормит в последнее время? Чьи интересы продвигаются за счет жизней простых людей? И как революционный ветер раскачивает молодые государства?

Также в центре внимания последние новости белорусской повестки. Все события, аргументы и мнения - в "Клубе редакторов". Смотрите сразу после "Панорамы".

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