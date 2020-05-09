Военный парад в честь 75-й годовщины Победы собрал зрителей по всей планете

Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Это красная нить торжественной речи белорусского лидера сегодня перед парадом в честь героев-победителей. В праздничном марше - около четырех тысяч человек и почти две сотни единиц передовой военной техники. Некоторые образцы широкой публике представлены впервые. И это новое слово белорусского военпрома и оружейников. Единственный на постсоветском пространствевоенный парад в честь 75-й годовщины Победы собрал зрителей по всей планете. Трансляцию через спутниковый канал нашего медиахолдинга смогли увидеть во всех странах СНГ, а также Америки, Европы, Азии. А сейчас самые яркие моменты - в репортаже Алеси Высоцкой.







Беларусь - живой памятник той войне

Живой символ Великой, нашей общей Победы! И пусть сегодня ветеранов не так много на трибунах, как хотелось бы -таково время, но усидеть дома у телевизора под силу оказалось не всем. К стеле "Минск - город-герой"сегодня устремлены чувства и взгляды не только миллионов белорусов. 75-летие Великой Победы - святой праздник для всех народов, которые боролись с коричневой чумой. И парад в этот день - действо не просто знаковое! Это Символ Победы и, по сути, день славы для всех ветеранов.

Выезд на площадь кортежа белорусского лидера дал старт торжественным мероприятиям. В торжественной речи Президент поздравил всех с Днем Победы и отметил: это праздник для нас священный.

Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит сомнению. Погиб каждый третий. 1 300 000 белорусов сражались в рядах Красной армии. И к концу 43-го года 60 процентов оккупированной территории страны уже контролировали наши подпольщики и партизаны. Беларусь помнит о подвиге народа! Праздничный парад, подчеркнул Александр Лукашенко, - это не демонстрация силы, а дань памяти героической истории.





По традиции шествие открыли самые юные участники - суворовцы и кадеты

Перед трибунами пронесли Знамя Победы и символично белорусский флаг и Советского Союза, государства, которое внесло основной вклад в победу над фашизмом. Курсанты Военной академии сегодня примерили на себя форму воинов Красной армии. А в строю партизан – внуки и правнуки героев.Всего в парадном марше около четырех тысяч человек, включая женский парадный расчет. Элита, формирующая облик армии страны. И почти две сотни единиц передовой военной техники. Лучшие образцы. Белорусские разработки. И техника, прошедшая модернизацию на предприятиях Беларуси и союзников. Взятая на вооружение и доказавшая эффективность.

"Богатыри", "Драконы", "Кайманы", "Лисы"… Броневики обеспечивают быстроту и мобильность. Минометы, гаубицы… Наша гордость - реактивные системы залпового огня "БелГрад"и "Полонез". Зрительские овации, как всегда, и в адрес колонны зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны. Батарея "Тор"может одновременно поразить 16 целей, летящих 700 метров в секунду. В своем классе этому оружию нет равных в мире. Такой комплекс охраняет небо над Белорусской АЭС.

Среди новинок - реактивная система залпового огня "Флейта"на базе легкого броневика "Асілак". Ежегодно более 10 образцов вооружения и военной техники, разработанных в организациях Госкомвоенпрома, принимаются на вооружение белорусской армии. Впервые на марше также универсальная боевая платформа под установку различных систем вооружения. А модернизированные "Ураган"и "Оса"существенно улучшили характеристики после модернизации.

На страже неба над нашей Родиной - современные белорусские радиолокационные станции, способные обнаруживать воздушные цели во всех диапазонах высот. Отечественные оружейники потрудились над зенитными управляемыми ракетами. Одна из последних разработок военпрома автопоезд-тяжеловоз "Волат". Ему под силу груз до 52 тонн! Впервые перед публикой и роботизированные платформы -огневой комплекс "Берсерк"и беспилотная боевая машина "Вистл". Беспилотники создавались по личному поручению Президента.





В воздушном параде участвуют лучшие военные летчики страны

Высший пилотаж. Скорость до полутысячи километров в час. Гордость нашей страны - национальная авиашкола. В подготовке летчиков используются современные тренажерные комплексы, передовые обучающие программы. Многие проявили себя на военных международных учениях и конкурсах.

Мастерству пилотов не уступила и рота почетного караула. Плац-концерт удивил новыми высокотехничными фигурами и слаженными движениями 116 человек. Такое высочайшее мастерство – результат уникальной методики подготовки.

Как всегда, зрелищна и гражданская часть парада. Потрясающая синхронность! Общая тема - "Беларусь помнит!" Перед трибунами государственный флаг пронесли 200 молодых людей. И кульминация - вынос полотнища, созданного молодежью страны в память о героях-белорусах. На нем имена Героев Советского Союза, среди них белорусов 449, а также полных кавалеров орденов Славы!