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Военный юмор и оригинальная подача. Узнали, как брестские десантники создают пародии на популярные ролики
Кто служил, знает: Вооруженные силы - это доблесть, сила, смекалкаи… креатив. Уже десятки тысяч просмотров набрал в интернете новогодний ролик брестских десантников, который они сняли с помощью журналистов Агентства теленовостей. И контент по-прежнему остается в топе.
Но слава самых креативных закрепилась за военнослужащими из 38-йБрестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадыеще задолго до этого. Один из самых популярных роликов - пародия на презентацию элитного седана. Благодаря военному юмору и оригинальной подаче его уже посмотрело больше миллиона человек.
С продюсером оригинального контента в стиле милитари встретился корреспондент Юрий Шевчук и убедился, что армейский юмор - это не только анекдоты про прапорщиков.
Креатив? Так точно!
Косплей белорусских десантников на ролик о презентации "Бентли" в интернете набрал уже более миллиона просмотров. Военнослужащие 38-й бригады из Бреста в шуточной форме попытались доказать, что БТР-82 не хуже, а по многим параметрам даже лучше элитного седана.
Стоит признать, что творческая составляющая среди военных встречается не так часто - у них другие задачи. Но это точно не про брестских десантников. У гвардейцев есть официальные страницы и каналы практически во всех соцсетях и мессенджерах - "Орлы над Бугом". А это более 20 тысяч подписчиков. Среди последних популярных видео и ролик, успокоившиймногих мам, чьи сыновья служат в ССО.
Главный продюсер десантников - Дмитрий Белецкий. Он следит за трендами в интернете и адаптирует их под будни военнослужащих. А в креативную группу входят все, кто хоть как-то знаком с творчеством или телепроизводством. Например, недавно пришлось искать нового видеоинженера - старый ушел на дембель.
Каждые полгода к нам приходит новое пополнение, и в этом направлении мы тоже работаем. Молодежь сейчас большую часть своего времени проводит в интернете, в социальных сетях. Мы в ходе личного общения узнаем, кто до службы в армии занимался подобного рода деятельностью, и отбираем себе команду.
Снимают и публикуют все, что касается как 38-й бригады, так и в целом околовоенного мира и не только: учения, обзоры техники, сюжеты о них официальных СМИ. Есть место для креатива, флешмобов и челленджей. Но все же основной месседж куда глубже, ведь в современном мире нельзя оставаться мишенью на поле информационного противоборства. Здесь, как в реальном бою: или ты, или тебя.
В современных условиях происходит информационное противоборство на глобальном уровне, и если мы не будем занимать эту нишу для молодых людей самостоятельно, ее займут вместо нас - преподнесут эту информацию в негативном ключе.
На достигнутом решили не останавливаться. Идея запилить очередной креативный ролик Дмитрию Белецкому пришла накануне новогодних праздников. За основу взял нетленный рекламный ролик "Праздник к нам приходит". В первую очередь нужно было найти, кто сделает музыкальную аранжировку.
Как говорится, любую задачу в любом месте… Уже через несколько минут оркестр разучивал ноты для новогоднего ролика. Еще несколько интересных минусовок предложил местный ансамбль.
Далее поиск статистов для съемок. Подходящих Дмитрий нашел среди бойцов, наряжавших елку в клубе. Технические вопросы и подготовка бойцов были поручены командиру одного из батальонов. А вот найти Деда Мороза для съемок оказалась задачкой со звездочкой. Но в новогодние праздники сбываются не только мечты, но и смелые идеи. Вот и среди десантников нашелся выпускник института культуры, который вжился в роль волшебника.
Получается, что слоган десантников "Никто, кроме нас" работает. Мы очень много говорим о современной пропаганде: какой она должна быть, чтобы притягивать молодых людей и подталкивать их созидать, работать, служить на благо Родины. И чем не годится вот такой формат, который уже доказал свою эффективность просмотрами и положительными комментариями? Например, ролик, который десантники сделали в канун Нового года с помощью журналистов Агентства теленовостей, собрал уже десятки тысяч просмотров в интернете.
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