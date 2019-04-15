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"ВоенТВ" - 25 лет
25 лет в телеэфире. Сегодня четверть века со дня образования отмечают наши коллеги - журналисты "ВоенТВ". Телекомпания активно работает и в Беларуси, и за рубежом. Изучая и тестируя боевую технику, военные журналисты, например, первыми побывали на Северном полюсе вместе с нашими десантниками. Репортерам доверяют тестовые съемки новейших видов вооружения - таких, как "Полонез" и "Кайман". А сейчас внимание сфокусировано на проектах, связанных с 75-летием освобождения Беларуси и подготовкой к армейским играм. Поздравляем коллег!
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