"ВоенТВ" - 25 лет

25 лет в телеэфире. Сегодня четверть века со дня образования отмечают наши коллеги - журналисты "ВоенТВ". Телекомпания активно работает и в Беларуси, и за рубежом. Изучая и тестируя боевую технику, военные журналисты, например, первыми побывали на Северном полюсе вместе с нашими десантниками. Репортерам доверяют тестовые съемки новейших видов вооружения - таких, как "Полонез" и "Кайман". А сейчас внимание сфокусировано на проектах, связанных с 75-летием освобождения Беларуси и подготовкой к армейским играм. Поздравляем коллег!