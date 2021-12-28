Воинов: Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер
Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер - такое заявление сегодня сделал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов. Происходит нагнетание ситуации в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами - членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств. Вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений осуществляется целенаправленное давление на Беларусь фактически по всем направлениям.
Цель одна - международная изоляция нашей страны и приклеивание ей ярлыка государства-изгоя. И особенно здесь, к сожалению, стараются государства-соседи. Сейчас у границы с Беларусью сосредоточено до 15 тысяч польских военнослужащих.
В брифинге приняли участие члены Минской ассоциации военных атташе, а также дипломаты по вопросам обороны европейских государств. Для некоторых из них был отдельный месседж. По словам Олега Воинова, в последнее время участились обвинения и громкие заявления отдельных должностных лиц о том, что Беларусь якобы является одним из так называемых поставщиков нестабильности в Восточноевропейском регионеПричем, большая часть этих лиц находится в государствах "пояса добрососедства" - это наши ближайшие соседи, которые вместо того, чтобы поддерживать и развивать взаимовыгодные контакты, занимаются открытым нагнетанием военно-политической обстановки в регионе, что никак не вяжется с понятием добрососедства.