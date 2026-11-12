Волчий взгляд и острый нюх: на пункте пропуска "Бенякони" служит чехословацкий влчак Стелла

В пункте пропуска "Бенякони" служит единственная в Беларуси волчья собака-пограничник. У Стеллы редкая порода, она ищет запрещенные вещества и другие опасные предметы.

Четвероногий помощник

В пункте пропуска "Бенякони" поток транспорта не останавливается. У пограничников свои способы проверки, а у Стеллы припасен особый инструмент - нюх. Она обследует транспорт и вещи, улавливая запахи, которые человек не способен распознать. Но есть у собаки и другая особенность, несмотря на волчью внешность: Стелла очень контактная.

Чехословацкий влчак появился благодаря скрещиванию немецкой овчарки и карпатского волка. Отсюда - преданность, интеллект и фантастическое чутье. Стелла, к слову, - единственная собака этой породы, несущая службу на белорусской границе.

От волчьего предка Стелле передались внешность и выносливость, от овчарки - качества, важные для службы. Но главное здесь не сходство с хищником, а умение работать в команде с человеком.

Стелла и Тайга - не просто мама и дочь, но и напарницы по службе. Обе - чехословацкие влчаки. Стелла уже знает свою задачу: обнаружить запрещенные вещества. Тайга еще только учится, наблюдает за работой опытной матери.

"Шикарные собаки, что мама, что дочка. Я так поняла, что это мама учит свою дочку. Прекрасные собаки, никакого страха, дружелюбные такие, так и хочется их погладить. Молоденькая очень хорошо учится, за мамой везде смотрит, внимательно все рассматривают, разнюхивают, выискивают. И хозяйка, и собаки молодцы", - отметила пассажир.

Стелла внимательно считывает окружающие запахи, а Ольга Островская знает повадки своей напарницы и понимает ее сигналы: обнаружив определенный запах, собака замирает и утыкается носом в подозрительное место.

Ольга Островская, старший инспектор отделения службы собак Лидского погранотряда:

"Порода чехословацкий влчак выводилась для пограничных войск, для поиска наркотических и взрывчатых веществ. Они идеально ориентируются в лесу по следовой работе. Обоняние хорошее, порода больше работает "по облаку". Она может смотреть на 180 градусов, иногда даже кажется, что собака не работает, потому что она просто идет, может влево смотреть и в это время унюхать запах".

Работа на границе требует не только хорошего нюха и выносливости. Важно и здоровье четвероногих сотрудников. Стелла и Тайга проходят обязательные ветеринарные осмотры: специалисты следят за физическим состоянием и готовностью к нагрузкам. А еще учитывают особенности породы - привязанность к своей стае и необходимость постоянного контакта с человеком.

"Данная порода обладает рядом особенностей, одной из которых является сверхчувствительное обоняние, которое в 6 раз превосходит обоняние других собак. Эта порода является стайной, им нужен вожак. Кинологу, который работает с этими собаками, нужно проделать невероятно сложную работу, чтобы завоевать доверие, авторитет и стать для этой собаки настоящим вожаком", - отметила официальный представитель Лидского погранотряда Ольга Таскина.

На границе у каждого своя служба: у Стеллы на вооружении чутье и готовность искать нужный запах среди тысяч других. Для пограничников она - полноценный служебный партнер, от которого, в том числе, зависит безопасность.