Вольфович - белорусам: Мы обязаны беречь то, что сегодня имеем

Мы обязаны беречь то, что сегодня имеем, подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время торжественного возложения цветов и венков на Кургане Славы.

Александр Вольфович:

"Берегите мир - он хрупок. Берегите семью - она фундамент. Берегите страну - она наша. Как говорит Президент Беларуси Александр Лукашенко, другой нет и не будет. Мы сами определяем свое будущее. Мы - наследники победителей, и мы должны быть достойны этого звания. Уважаемые друзья, с Днем Независимости! С Днем Независимости, дорогая Беларусь!"

Фото: sb.by