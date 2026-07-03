Вольфович: Говоря о прошлом и настоящем, мы неизбежно думаем о будущем

Будущее Беларуси - молодежь. Более 100 тыс. молодых белорусов активно участвуют в патриотических и волонтерских проектах, сохраняя историческую правду и передавая ее потомкам, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время торжественного возложения цветов и венков на Кургане Славы.

"Сегодня Беларусь - страна, которую слышат на международных площадках. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в страны Юго-Восточной Азии - яркое тому подтверждение", - отметил госсекретарь Совбеза Беларуси.

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